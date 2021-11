Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Nantes dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (3-1). Il s’agit de la 11e victoire consécutive des Rouge & Bleu au Parc des Princes toutes compétitions confondues et un très beau neuf sur neuf cette saison. C’est la meilleure série depuis celle d’août 2017 à février 2018 (19).

Du côté des statistiques individuelles, Lionel Messi a marqué son premier but en Ligue 1 avec le PSG, et comme rapporté hier, il a été impliqué dans 9 tirs dans ce match (6 tirs, 3 dernières passes avant un tir). Premier buteur du match, Kylian Mbappé est impliqué sur 32 buts en Ligue 1 en 2021 (22 buts, 10 passes décisives) soit au moins 7 de plus que tout autre joueur sur la période. Passeur pour la Pulga, il a délivré sa septième passe décisive en championnat, la onzième toutes compétitions confondues. Enfin, Neymar et Messi ont échangé 39 passes dans cette rencontre face à Nantes, soit le plus haut total entre 2 attaquants lors d’un même match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse cette donnée (2006/07).