Le jeune Mahamadou Diawara prend la direction de l’OL

Comme largement pressenti depuis de longues semaines, Mahamadou Diawara va quitter le PSG. Le jeune attaquant de 18 ans est attendu du côté de l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat avec son club formateur, Mahamadou Diawara ne sera bientôt plus un joueur du PSG. Ce dernier faisait en effet partie de la liste communiquée par le club de la capitale comprenant les différentes jeunes pousses non-conservées. Une proposition, émise par le board rouge et bleu, était pourtant parvenue aux représentants de Mahamadou Diawara.

Mahamadou Diawara vers l’OL

Problème, cette offre a purement et simplement été repoussée par le principal intéressé. La cause ? Le PSG ne lui proposait qu’un contrat stagiaire et non un contrat professionnel. De ce fait, Mahamadou Diawara quitte donc la ville lumière et prend la direction de l’Olympique Lyonnais après avoir été un temps pressenti chez l’ennemi phocéen. Un contrat de trois saisons l’attendrait donc en terre rhodanienne, nous informe L’Équipe ce jour. Le quotidien sportif, par la plume de son journaliste Loïc Tanzi, indique, qu’en interne, ce départ n’est apparemment nullement considéré comme un échec, les joueurs talentueux ne manquant pas dans ce secteur aux yeux des dirigeants parisiens.