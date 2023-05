On le sait, le PSG possède l’un des centres de formation les plus fructueux de l’Hexagone. De nombreux joueurs sortent de celui-ci avec un contrat professionnel en rouge et bleu et d’autres plient bagages à l’issue de leur contrat stagiaire ou aspirant.

Cette saison, quatre joueurs issus du centre de formation ont intégré le groupe du PSG de manière définitive et certains ont même joué plus d’une dizaine de matches. Dans ce dernier cas, on pense forcément à Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Mais Ismaël Gharbi et Ilyes Housni ont également joui d’une place auprès de leurs pères sous les ordres de Christophe Galtier. Si d’autres titis pointeront le bout de leur nez l’exercice prochain, d’autres poursuivront leur carrière loin des cieux parisiens. Que ce soit faute d’accord contractuel où simple volonté du PSG de ne pas poursuivre la collaboration, ils sont aujourd’hui au nombre de huit à quitter leur club formateur.

Comme chaque année, les clubs professionnels annoncent les joueurs de leur centre de formation qui seront libres à la fin de la saison. Ici, ceux du #PSG désormais à la recherche d’un nouveau projet. pic.twitter.com/SDrAvRoC2Z — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 3, 2023

Romaric Etonde attendu du côté de l’AS Monaco

La liste a ainsi été rendue officielle par le Paris Saint-Germain et relayée par Loïc Tanzi (L’Équipe) et Benjamin Quarez (Le Parisien) en ce mercredi matin. Comme pressenti, Romaric Etonde, qui a repoussé les avances rouge et bleu, va bien quitter la ville lumière. L’attaquant de 18 ans, détenteur d’un contrat apprenti, devrait prendre la direction de l’AS Monaco. Si on ne connaît pas la suite de leur carrière, sept autres joueurs vont également quitter le PSG à l’issue de la saison : Dan-Patrice Bikouta (2003, milieu de terrain), Shadyl Delest (2005, défenseur), Ibrahim Diarra (2005, Gardien), Naoki Ligneul (2005, milieu), Emerick Lopes (2005, milieu), Desthy Nkounkou (2005 gardien) et Diamand Kalenga (2007, défenseur).