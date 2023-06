Alors que Christophe Galtier sera remercié incessamment sous peu, le PSG est à la recherche de son nouvel entraîneur. Et à l’heure où sont écrites ces lignes, une piste se dégage des autres. Celle menant à Julian Nagelsmann.

Le PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes et ce, alors que le mercato estival n’est pas encore ouvert. Trois recrues devraient, en ce sens, garnir très prochainement l’effectif rouge et bleu : Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. En parallèle, l’autre gros dossier chaud concerne le nom du futur entraîneur. C’est acté et cela devrait être rendu officiel très rapidement : Christophe Galtier ne sera plus le coach du PSG la saison prochaine. Une conclusion assez logique étant donné l’exercice très compliqué réalisé par Kylian Mbappé et ses partenaires. Reste à connaître le nom de son successeur. Plusieurs profils ont été évoqués au cours des derniers mois. Mais ce serait désormais Julian Nagelsmann qui tiendrait la corde.

Le flou toujours aussi présent

Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Germany, confirme la tendance ce jour. En effet, selon cette source, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ont bien fait de Julian Nagelsmann leur grande priorité pour reprendre les rênes de l’effectif parisien. Les premiers échanges en ce sens se seraient d’ailleurs déroulés de manière très favorable. Voir l’ancien coach du Bayern sur le banc du PSG serait donc une hypothèse qui pourrait bien se concrétiser et ce, dans des délais assez brefs. Toutefois, de son côté, RMC pondère quelque peu. Ainsi, à en croire le média hexagonal, si Julian Nagelsmann reste le principal favori, rien n’est encore fait.

RMC nous indique que ce dossier traîne en longueur notamment car, en interne au club, aucun nom ne ferait réellement consensus. Si Luis Campos est, bien évidemment, impliqué dans cette quête de l’homme idoine, celui-ci ayant apparemment proposé une liste de dix candidats à ses responsables du côté de Doha, ce sera apparemment Nasser Al-Khelaïfi qui aura le dernier mot dans cette affaire. Le suspense pourrait alors s’éterniser un chouïa. RMC explique notamment qu’il y a quelques semaines, la priorité du PSG se nommait Xabi Alonso. Toutefois, ce dossier a très vite paru compliqué à boucler. Enfin, et alors que les discussions avec différents représentants se poursuivraient en coulisse, RMC confirme que Thiago Motta reste une option envisageable, lui qui possède une cote non négligeable auprès du président parisien.