Cet été, comme de coutume, de nombreux titis parisiens plieront bagages vers d’autres horizons. C’est notamment le cas de Mahamadou Diawara (18 ans).

Le 30 avril dernier, les différents clubs de l’élite hexagonale publiaient la liste des joueurs de leur centre de formations qui ne parapheront pas de contrat professionnel. Dans celle du PSG, on retrouvait un certain Mahamadou Diawara. L’attaquant Franco Malien découvrira donc, incessamment sous peu, un nouveau challenge. Foot Mercato nous indique, en ce sens, que l’Olympique de Marseille se serait d’ailleurs penché sur son cas.

Un titi très convoité

En effet, d’après les informations de FM, l’OM aimerait beaucoup s’attacher les services de Mahamadou Diawara. Un premier rendez-vous entre le club olympien et l’entourage du titi parisien aurait même d’ores et déjà eu lieu. Le but, convaincre l’attaquant de 18 ans de rallier la cité phocéenne. Problème, le joueur ne serait pas très emballé par cette destination, lui qui est très attaché à Paris. Le média précise, en outre, que le PSG n’aurait proposé qu’un contrat stagiaire à son joueur. Un joueur qui, du reste, posséderait de nombreuses touches, et notamment à l’étranger. Le PSV Eindhoven et le SL Benfica se serait manifestés, comme plusieurs clubs français dont le nom n’est pas précisé.