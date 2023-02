Ces derniers jours, l’intérêt d’un rachat de Manchester United par des investisseurs qatariens a fait surface. Une entrée en Premier League qui pourrait avoir un impact sur le PSG ?

Manchester United est à vendre. Ces derniers jours, l’intérêt d’investisseurs qatariens, qui serait prêt à mettre 3,5 milliards d’euros, a été avancé. L’Equipe explique que même si le Qatar explique que c’est un projet totalement privé et indépendant de celui de QSI, qui est propriétaire des Rouge & Bleu depuis 2011, « il n’est pas saugrenu de penser que ce ne sera pas neutre » pour le PSG. Le premier point, « derrière les investisseurs privés de l’émirat qui sont en lice à MU, plane l’ombre de Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain du pays. » QIA est directement rattaché à l’émir Tamim ben Hamad al-Thani, propriétaire du PSG, souligne le quotidien sportif, qui rappelle qu’un propriétaire ne doit pas posséder deux clubs pouvant se rencontrer dans la même compétition continentale. C’est l’un des enjeux de ce dossier.

QSI va continuer à investir à Paris

L’Equipe explique que depuis plusieurs semaines, « Nasser al-Khelaïfi, ainsi que d’autres voix portant la parole qatarienne, répètent que QSI va continuer à investir à Paris » à l’image de la construction du nouveau centre d’entraînement à Poissy ou bien encore sa volonté de racheter le Parc des Princes. Selon le quotidien sportif, le Qatar a toujours lorgné sur la Premier League « et ses revenus mirobolants qui font rêver tout propriétaire d’équipe. » L’état du Golfe Persique douterait aussi des capacités de la Ligue 1 à accroître significativement ses revenus, toujours selon le quotidien sportif. « Ses énormes pertes des dernières saisons, plus de 200 M€ annuels (370 en 2021-2022), qu’il doit combler chaque année, le font aussi réfléchir sur la pertinence de son investissement au PSG. » Si jamais il devait racheter Manchester United, « les sponsors nationaux, qui représentent 20 % des revenus parisiens, risqueraient d’être moins généreux et d’arbitrer avec le club du nord de l’Angleterre. » Enfin, les dirigeants qatariens ou leurs proches ont souvent exprimé en off « une ingratitude, un manque de reconnaissance dont ils pensent faire l’objet dans le football français« , conclut l’Equipe.