L’été dernier, Xavi Simons a quitté le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Un choix dicté par le souhait d’obtenir un temps de jeu régulier. Dans son contrat, il y a une clause de rachat pour le club Rouge & Bleu. Le jeune joueur a évoqué la possibilité de faire son retour à Paris l’été prochain.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Xavi Simons avait la possibilité de poursuivre l’aventure au PSG. Le jeune milieu de terrain (19 ans) n’était pas contre rester à Paris mais il voulait être certain d’avoir du temps de jeu pour poursuivre sa carrière au PSG. Alors qu’une prolongation et un prêt au PSV Eindhoven étaient avancés, le joueur passé par le FC Barcelone a bien rejoint le club néerlandais mais libre de tout contrat. Il est lié avec le PSV jusqu’en juin 2027. Dans son contrat, le PSG possède une clause de rachat pour l’été prochain. Satisfait de ses performances (31 matches, 13 buts et 6 passes décisives), le club néerlandais souhaiterait proposer un nouveau contrat à Xavi Simons pour faire sauter cette clause. Interrogé sur la possibilité de revenir au PSG, il a expliqué ne pas savoir de quoi son futur sera fait.

« Il y a une option de rachat, mais c’est moi qui décide »

« J’ai une énorme affection pour Paris, c’est une ville spéciale. C’est vrai que les gens observent tout à la loupe et chacun en tire les conclusions qu’il veut, mais c’est ainsi. Il faut apprendre à vivre avec ça, indique Xavi Simons dans un entretien accordé à Marca. Pensez-vous revenir au PSG ? J’ai signé cinq ans au PSV et je suis très content et je ne sais pas ce qui peut arriver dans le futur. Il y a une option de rachat, mais c’est moi qui décide. Au final, j’ai le dernier mot. » Dans cet entretien, il est aussi revenu sur son choix de rejoindre le PSG après son départ du Barça. « Paris est venu avec un très beau projet. Ils m’ont fait beaucoup confiance et ils l’ont montré. C’est pourquoi j’ai décidé d’aller avec eux. Ce n’était pas facile. Tu pars à 16 ans dans un autre pays, avec une autre langue. Après avoir passé toute ma vie à Barcelone, mais je me suis très bien adapté. En deuxième année, j’ai rejoint l’équipe première à l’âge de 17 ans. Je peux aussi dire que j’y ai beaucoup appris.«

« Neymar m’a beaucoup aidé »

Xavi Simons qui a expliqué que Neymar, qu’il connaissait déjà au FC Barcelone, l’avait beaucoup aidé lors de son arrivée au PSG. « Étant capable de parler espagnol, français et néerlandais, je pouvais presque parler à tout le monde. Neymar, me connaissant depuis tout petit, m’a beaucoup aidé. Nous avions une très bonne relation. Il a pratiquement pris soin de moi comme un fils. Je serai éternellement reconnaissant. Jouer avec Messi, Mbappé ? Le quotidien avec eux est incroyable. Les voir s’entraîner… imaginez. Aussi Ramos, Marquinhos, des gens que vous avez vus à la télévision toute votre vie et maintenant vous entraîner avec eux et pouvoir jouer, je pense que c’est très agréable.«