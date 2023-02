Après le PSG, Eupen et Braga, QSI veut investir dans la Premier League. Si plusieurs noms ont été récemment associés au fonds d’investissement qatari, Manchester United ne serait pas une piste envisagée.

Devenu propriétaire du PSG en 2011, Qatar Sports Investments (QSI) a pour objectif depuis quelques années d’étendre son pouvoir dans le monde du football. Dans cette optique, les investisseurs qataris souhaitent acquérir des parts minoritaires dans certains clubs européens. Après avoir récemment acquis une partie du capital (21,67%) de Braga (Portugal), QSI veut investir dans le championnat le plus suivi au monde : la Premier League.

QSI pleinement concentré sur la croissance du PSG

Et depuis plus d’un mois, de nombreux clubs anglais sont associés au fonds d’investissement qatari. Mais certaines pistes semblent s’éloigner. Après Liverpool, Manchester United ne devrait pas être concerné par un rachat de QSI. Depuis quelques mois, la famille Glazer, propriétaire des Red Devils, ont mis en vente le club mancunien et le nom du fond souverain a été annoncé comme un potentiel candidat pour le rachat. Mais selon les informations de Goal, QSI dément fermement les rumeurs à ce sujet et soupçonnerait la famille Glazer et la banque Raine d’alimenter certains médias dans le but de faire monter les enchères.

Toujours selon Goal, « une éventuelle offre du Qatar n’émanera pas de QSI. Le propriétaire du PSG est pleinement focalisé sur la croissance du club de la capitale. » Mais au sein de l’état du Moyen-Orient, on ne cache pas le désir d’investir en Premier League. Ainsi, si une offre venait sur la table des dirigeants de Manchester United ou d’un autre club, elle proviendrait plutôt de Qatar Investment Authority (QIA), « un fond souverain présidé par Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, membre de la famille royale et récemment entré en bourse », conclut le média.