Lors de ce mois loin de Paris, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a souvent fait parler de lui dans l’actualité parisienne. Et pour cause, le patron des Rouge & Bleu a accordé plusieurs entretiens où il a notamment répondu à de nombreuses questions au sujet du Parc des Princes. Mais, le dirigeant qatari a également été questionné sur l’avenir de ses deux stars, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

🚨🗣️ | Nasser Al-Khelaifi pour la @Gazzetta_it



“Kylian vient de signer un nouveau contrat et celui de Leo dure au moins jusqu’à la fin de la saison. Tous nos joueurs, sont heureux de jouer au PSG !” ❤️💙 pic.twitter.com/EA1XYXDjkv — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 18, 2022

« Tous nos joueurs sont heureux de jouer au PSG »

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Nasser al-Khelaïfi a rappelé que Kylian Mbappé était heureux dans le projet du PSG après sa prolongation de contrat l’été dernier. « Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le PSG (jusqu’en 2025, ndlr) il y a quelques mois et il est heureux de faire partie du projet PSG. Rappelons que le PSG n’a pas perdu un seul match cette saison », a déclaré le président du PSG avant de poursuivre. « Kylian vient de signer un nouveau contrat, et celui de Leo dure au moins jusqu’à la fin de la saison. Tous les deux, mais en fait tous nos joueurs, sont heureux de jouer au PSG. Cela est prouvé par leurs performances les plus récentes, même avant la Coupe du monde. »

Nasser al-Khelaïfi a également donné la sélection qu’il encouragera cet après-midi pour la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine : « La France est très proche de mon cœur. J’ai parlé et partagé des moments avec tous mes joueurs et leurs familles pendant le tournoi (…) Beaucoup de nos joueurs ont été des protagonistes, marquant 20 buts et passes décisives, au moins six de plus que toute autre équipe et établissant plusieurs records. »