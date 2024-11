Après sa victoire face à l’Olympique de Marseille, le PSG disputera une autre belle affiche du championnat ce samedi, face au RC Lens.

Le PSG va préparer sa nouvelle semaine avec le sourire. Ce dimanche, les Rouge & Bleu ont dominé dans les grandes largeurs l’Olympique de Marseille (0-3) au Stade Vélodrome, en conclusion de la 9e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux joueurs de Luis Enrique de prendre seuls la tête du championnat et d’aborder les prochaines échéances avec sérénité.

PSG / RC Lens samedi au Parc des Princes

Et les Rouge & Bleu auront cinq jours pour préparer leur prochain match. Ce sera face au RC Lens au Parc des Princes, dans le cadre de la 10e journée de championnat. Une rencontre programmée le samedi à 17 heures et diffusée sur beIN SPORTS 1. Après ce succès face à l’OM, les Parisiens sont de repos ce lundi et retrouveront le Campus PSG ce mardi. À la veille du match face aux Sang et Or, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match le vendredi à partir de 13 heures. Quelques heures avant, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h). Cette rencontre face au RC Lens sera une excellente répétition générale avec le retour de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid (6 novembre). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG