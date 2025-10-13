Après la trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition avec une belle affiche face au RC Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1.

Après cette deuxième parenthèse internationale de la saison, le PSG retrouvera rapidement la compétition. Luis Enrique récupèrera au compte-gouttes ses internationaux au fil de la semaine et espère s’appuyer rapidement sur ses nombreux cadres blessés dernièrement. Car dès vendredi, les Rouge & Bleu disputeront leur premier match d’un marathon intense (sept rencontres programmées en 24 jours : Strasbourg, Bayer Leverkusen, Stade Brestois, FC Lorient, OGC Nice, Bayern Munich et Olympique Lyonnais).

En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, les champions de France accueilleront – au Parc des Princes – le RC Strasbourg le vendredi 17 octobre (20h45 sur Ligue 1+). À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match le jeudi à partir de 13 heures. Habituellement programmée quelques heures avant le point presse, la séance d’entraînement aura cette fois-ci lieu à 17 heures et les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias au Campus de Poissy, rapporte le PSG dans son programme média. Les Rouge & Bleu auront une journée de repos dimanche avant de préparer leur match de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (mardi 21 octobre).

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mercredi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Jeudi : La conférence de presse de Luis Enrique (13h) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (17h)

: Vendredi : Paris Saint-Germain / RC Strasbourg (20h45 sur Ligue 1+ / 8e journée de Ligue 1)

: (20h45 sur Ligue 1+ / 8e journée de Ligue 1) Samedi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Dimanche : Repos