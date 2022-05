Le PSG annonce Al-Khelaïfi et Mbappé en conférence de presse

Ce samedi, à quelques minutes du début de la rencontre face au FC Metz (victoire 5-0) au Parc des Princes, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé dans ses rangs jusqu’en 2025. Une annonce très attendue par beaucoup d’observateurs et supporters du club de la capitale. Celle-ci actée, les interrogations persistent autour du choix du numéro 7 parisien et les motivations de celui-ci. A ces interrogations, des réponses devraient tombées dans les prochaines heures, et plus précisément ce lundi 23 mai à 15h, dans l’auditorium du Parc des Princes.

Le communiqué est tombé, et l’annonce a été faite par le Paris Saint-Germain lui-même. Un communiqué avec les détails essentiels, notamment la précision sur l’interdiction de caméras des différents médias qui souhaitent être présents. En effet, le club précise que les diffusions en direct sur les différents médias se feront par le biais d’un signal libre de droit local.