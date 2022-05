PSG / FC Metz : les notes des Parisiens

Pour son dernier match de la saison 2021-2022, le PSG a offert un magnifique spectacle à ses supporters face au FC Metz. Dans une journée marquée par l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance aux Messins, qui avaient pour objectif de garder leur place de barragiste. Mais, les hommes de Frédéric Antonetti sont tombés sur un Kylian Mbappé en état de grâce en première période. Auteur d’un doublé en quelques minutes (25′ et 28′), le Français a parfaitement fêté sa prolongation au PSG. De son côté, Neymar Jr a marqué son 100e but avec le maillot parisien (3-0, 32′). Les Parisiens sont rentrés aux vestiaires avec ce large avantage à la pause (3-0). En seconde période, les Rouge & Bleu ont poursuivi sur les mêmes bases et Kylian Mbappé y est allé de son triplé (4-0, 50′). Une fête à laquelle va participer Angel Di Maria (5-0, 68′). En larmes pour son dernier match avec les Rouge & Bleu, El Fideo a reçu une haie d’honneur au moment de sa sortie quelques minutes plus tard. Les Parisiens clôturent cette saison 2021-2022 sur ce large score (5-0).

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 6 – Hakimi 6.5, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6, Kimpembe 5.5 – Verratti 6.5, Danilo 6 – Di Maria 7, Messi 6, Mbappé 9, Neymar 8