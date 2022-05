Le PSG a terminé sa saison 2021-2022 avec une très belle victoire contre Metz (5-0), la fête du titre, et le vibrant hommage à Angel Di Maria. Hier soir a aussi été la fin d’un long feuilleton, l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant a décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Cette bonne nouvelle devrait être suivie par beaucoup de changement à tous les étages du club. Comme nous vous l’avons révélé ce samedi soir, Leonardo a été démis de ses fonctions et sera très certainement remplacé par Luis Campos. Les négociations avec les dirigeants portugais sont très avancées et celui-ci se verrait bien rejoindre la capitale française dans les plus brefs délais.

Le dossier du directeur sportif en priorité

Comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – sur son compte twitter, la première chose qui sera réglée au sein du PSG est la nomination de son nouveau directeur sportif. Le dossier de l’entraîneur viendra par la suite. Loïc Tanzi qui explique qu’un homme est très présent dans les discussions de ces deux dossiers, Antero Henrique. L’ancien directeur sportif parisien (2017-2019) a toujours des liens avec les dirigeants Rouge & Bleu.