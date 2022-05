Ce samedi restera dans les esprits des observateurs du PSG comme une journée marquante et comme la première pierre d’un édifice qui devrait prendre forme dans les jours et semaines à venir. Ainsi, la prolongation de Kylian Mbappé se place comme l’élément déclencheur d’une nouvelle dynamique impulsée au club. Une dynamique mettant de côté Leonardo et Mauricio Pochettino.

Un dossier rondement mené

En effet, le directeur sportif auriverde a été démis de ses fonctions de manière officieuse. Un noms est évoqué depuis de longues heures pour lui succéder, Luis Campos. Comme nous vous l’avions indiqué ce samedi soir, le PSG se trouvait en négociations avancées avec le décideur lusitanien. Des pourparlers qui se sont donc apparemment déroulés dans une certaine connivence puisque nous sommes en mesure de vous annoncer que Luis Campos sera bien le prochain chef de la stratégie sportive du club de la capitale.

De son côté, RMC évoque également ce dossier et les informations de nos confrères vont dans le même sens. Ainsi, Luis Campos est sur le point de devenir le prochain directeur sportif rouge et bleu, il ne reste plus que de tous petits détails à régler. Une fois cela fait, il sera temps pour Paris de se pencher sur la question du coach, le sort de Mauricio Pochettino étant d’ores et déjà acté…