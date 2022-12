Hier soir, le PSG se déplaçait au Portugal pour y défier le FC Porto dans le cadre de la 9e journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Les parisiens se sont imposés sur le parquet du club lusitanien (33-35).

Après une défaite inaugurale contre Veszprém, le PSG Handball a enchaîné sept victoires de suite en EHF Champions League. Hier soir, il se déplaçait sur le parquet du FC Porto afin de poursuivre sa très belle saison européenne et conserver sa première place de son groupe. Le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Portugais vont réussir un premier écart (5-3, 6e) avant de prendre cinq buts d’avance (8-3, 10e). Sans paniquer, les Rouge & Bleu vont réussir à revenir dans le match et recoller à une réalisation à dix minutes de la fin de la première mi-temps (10-9, 20e). Le PSG Handball va même réussir à prendre l’avantage à cinq minutes (13-14, 25e) de la mi-temps. Mais à la pause, c’est le club portugais qui fait la course en tête (17-16).

400e but en EHF Champions pour Nikola Karabatic avec le PSG

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va rapidement réussir à égaliser (19-19, 34e). Les Parisiens vont par la suite réussir à prendre l’avantage et même compter trois buts d’avance. (23-26, 42e). Dans ce laps de temps, Nikola Karabatic a atteint la barre des 400 buts en EHF Champions League avec le PSG. L’avance qui va même monter à plus quatre à dix minutes de la fin du match (26-30). Porto n’abandonne pas et se rapproche (28-30, 52e). Mais le PSG Handball va résister et s’offrir une huitième victoire de suite (33-35) en Europe. Kamil Syprzak (11 buts), Dainis Krištopāns (9 buts) et Elohim Prandi (9 buts) ont été les joueurs de cette rencontre. Dans les buts, Jannick Green a été performant avec 10 arrêts. Prochain rendez-vous pour le PSG Handball, la réception de Cesson-Rennes en Liqui Moly Starligue samedi à 18h15 avant de retrouver l’Europe, toujours à domicile contre Magdebourg mercredi à 18h45.