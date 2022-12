La section handball du PSG continue son petit bonhomme de chemin en EHF Champions League avec un joli succès glané face à GOG ce mercredi soir. Une partie qui a notamment vu briller un certain Dainis Kristopans.

Le PSG Handball réalise, pour l’heure, une très bonne campagne d’EHF Champions League. Après un raté lors de leur entrée en lice, les hommes de Raul Gonzalez ont parfaitement su remonter sur le pont par la suite. Face aux Danois de GOG, les Parisiens ont ainsi enchaîné leur 7e succès de rang après 8 journées (35-40). Résultat des courses, Vesprém s’étant incliné dans le même temps face à Zagreb, le PSG est désormais seul leader de son groupe A.

Dainis Kristopans confirme

Face à GOG, un joueur s’est particulièrement illustré en la personne de Dainis Kristopans. Ce dernier, en grande forme depuis plusieurs semaines, a réitéré pour cette journée 8 d’EHF Champions League. En plus de quelques offrandes bien senties et d’une présence de tous les instants, l’arrière droit rouge et bleu a également inscrit 7 réalisations sur ses 10 tentatives. De quoi lui offrir une place bien méritée dans l’équipe-type de la semaine européenne.