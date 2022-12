Ce jeudi, le PSG a rendez-vous avec un match de phase de groupe de Women’s Champions League. Ce sera en terrain hostile, du côté de l’Albanie, face au KFF Vllaznia à partir de 18h45.

Pour l’heure, les Parisiennes réalisent une phase de groupe assez moyenne, même si les présences du Real Madrid et, surtout, de Chelsea n’aident pas vraiment en ce sens. Avec quatre unités en trois matches, les joueuses de Gérard Prêcheur pointent à la deuxième place, loin derrière le leader anglais (9 points) et à égalité avec la Casa Blanca. Ce jeudi, alors que ces derniers s’affrontent, le PSG aura l’opportunité de consolider sa place face à un adversaire bon dernier de cette poule (0 point, aucun but marqué et 15 buts encaissés).

Assurer la qualification

La tâche s’annonce donc dans les cordes de Kadidiatou Diani et de ses coéquipières. L’une d’entre elles, à savoir Laurina Fazer, a été interrogé sur cette confrontation en terre albanaise par PSG TV. Un match plus qu’important pour cette dernière alors que les Rouge et Bleu feront, juste après, face à l’OL en D1 Arkema : « On sait que ce ne sera pas un match facile, même si le score était large à l’aller. On va tout donner pour aller chercher les trois points et marquer le plus de buts possibles. La Champions League se joue toujours sur des détails, les buts marqués seront très importants au moment de faire les calculs à la fin de phase de poules. On va essayer de gagner ce match d’abord, et puis de marquer pour améliorer notre différence de buts et assurer la qualification. Nous sommes sur une bonne lancée, il faut bien aborder ce match en Albanie pour appréhender la rencontre importante de dimanche contre Lyon, pour rester dans cette dynamique. »