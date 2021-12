Ce soir, le PSG Handball reçoit le FC Barcelone (20h45, Eurosport 2) – dans sa salle de Courbertin – dans le cadre de la 10e journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Après des débuts difficiles dans la compétition avec une victoire, trois défaites – dont celle du match aller contre les Barcelonais (30-27) – et un nul, les Parisiens restent sur trois victoires d’affilée en Europe.

Grâce à ses succès contre le FC Porto (deux fois) et Kielce, le PSG est remonté à la troisième place de sa poule juste devant son adversaire du soir avec le même nombre de points (11) et n’a plus que trois points de retard sur le leader, Kielce. Ce soir, les coéquipiers de Vincent Gérard voudront poursuivre leur belle série en EHF Champions League pour continuer à remonter au classement et se rapprocher d’une qualification pour la suite de la compétition. Les statistiques sont largement en la faveur des Catalans puisqu’en huit confrontations, le PSG Handball n’a gagné qu’une fois (en 2016). Mais avec Paris, rien n’est impossible.