Les handballeurs du PSG se relancent en EHF Champions League

Après sa large victoire à domicile la semaine dernière contre Porto (33-19), le PSG se déplaçait en terre portugaise pour confirmer ce succès et revenir à un point de la deuxième place du groupe, directement qualificative pour les 1/4 de finale de l’EHF Champions League.

Comme souvent depuis ces derniers matches, les Parisiens commencent fort et sont intraitables en début de match. Entre efficacité offensive et solidité en défense, les Rouge & Bleu ne laissent aucune chance à leurs adversaires du soir et après les 30 premières minutes excellentes, les handballeurs rentrent aux vestiaires avec huit longueurs d’avance (15-23). La deuxième mi-temps sera un récital pour le PSG qui comptera jusqu’à 12 points d’avance sur son adversaire à trois minutes de la fin. Score final, 39-30, le Paris Saint-Germain gagne pour la première fois de la saison à l’extérieur en Ligue des Champions. Et cette victoire leur permet de revenir à hauteur de Barcelone et à une unité de la deuxième place du groupe B.