Pour le match contre Kharkiv (0-6), Didier Ollé-Nicolle avait décidé de laisser quelques joueuses cadres du PSG au repos et donner du temps de jeu à celles qui jouaient un peu moins. Avec un onze de départ de 22,5 ans, le club de la capitale s’est tout de même largement imposé contre les Ukrainiennes. Au micro de PSG TV, le coach parisien a tenu à féliciter ses joueuses.

« C’est très satisfaisant, pour tout le club. Cette victoire démontre qu’il y a beaucoup de sérieux dans notre approche et le travail que nous fournissons. On travaille au quotidien avec 25 joueuses, et certaines très jeunes, qui suivent les mêmes principes que leurs aînées. Ce sont des joueuses qui sont en constante progression, et ce soir, c’était l’occasion de les mettre en condition réelles, en coupe d’Europe. Elles ont su montrer beaucoup de sérieux, et elles ont fait un très bon match.«