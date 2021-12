Gianluigi Donnarumma a rejoint le PSG cet été – libre de tout contrat – en provenance de l’AC Milan. Le gardien italien (22 ans) partage actuellement les cages des Rouge & Bleu avec Keylor Navas. Une cohabitation qui se passe bien. Le champion d’Europe a disputé 10 matches avec le club de la capitale (7 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions). Pour PSG TV, Gigio a évoqué ses premiers mois au sein du PSG, son intégration… Extraits choisis.

Son intégration

« Dès mon arrivée, je me suis très bien intégré à l’équipe. Les débuts ne sont pas toujours faciles, on ne connaît pas encore ses coéquipiers. Mais nous, on se comprend très bien, on est bien ensemble. Nous sommes un très grand groupe. Grâce à eux, je me suis bien adapté. Je me sens extrêmement bien. Je suis très bien ici. L’important c’est d’apprendre, dans n’importe quelle situation qui se présente. […]Je suis vraiment bien avec l’équipe, la société (le club, ndlr). Je suis très bien avec le club.«

Les supporters

« Je suis vraiment content parce que les supporters aussi m’ont très bien accueilli. Je les remercie énormément. Je ferai toujours le maximum pour ce maillot, parce que c’est un maillot prestigieux, parce que c’est un maillot qui mérite beaucoup de respect. Donc je ferai toujours de mon mieux. Je les remercie pour l’accueil, je les remercie au nom du groupe pour tout ce qu’ils font à chaque match.«