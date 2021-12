Les handballeurs du PSG brillent en Ligue des Champions

Ce jeudi soir, le leader du groupe B de l’EHF Champions League, Kielce, se déplaçait au Stade Pierre de Coubertin de Paris, pour rencontre le PSG Handball. Le club de la capitale avaient pour ambition de faire une belle opération en cas de résultat positif et revenir à une longueur de la deuxième place qui est directement qualificative pour les quarts de finale.

Les Parisiens grâce à une attaque efficace et un Vincent Gérard impérial dans ses buts (8-4) mènent au score rapidement. Avant la mi-temps, leur adversaire reviennent à deux points (16-14). En deuxième période, les Parisiens ne se sont pas mis en danger et ont gagné tranquillement en pts). Grâce à ce succès, handballeurs du PSG prennent 12 points d’avance et Les handballeurs du PSG brillent en Ligue des Championsreviennent à 1 points de la deuxième place et 3 points du premier.