Le PSG ouvre une boutique à Los Angeles

Depuis plusieurs années, le PSG a explosé en termes de notoriété dans le monde entier. La marque PSG est l’une des meilleures dans le monde du football et du sport en général. Pour accroître sa notoriété outre-Atlantique, le PSG avec son partenaire Fanatics a décidé d’ouvrir une boutique à Los Angeles. Dans son communiqué, le PSG fait savoir qu’il est le premier club européen à avoir un point de vente permanent en Amérique du Nord. Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain se réjouit de cette nouvelle implantation.

“Nous nous réjouissons de revenir à la Cité des Anges, où nous avions fait une tournée fantastique avec l’équipe en 2016 et où nous comptons des fans inconditionnels de notre marque. Au cours de l’année dernière, nous avons enregistré une progression de 49 % de notre chiffre d’affaires et les marchés internationaux représentent aujourd’hui 86 % de ce dernier. L’Amérique du Nord est désormais notre deuxième plus grand marché, avec une part de 11 % et nos dernières collections y ont rencontré un franc succès. Notre popularité progresse de façon régulière, comme le démontrent le rapide développement de notre communauté de followers sur les réseaux sociaux, les chiffres d’audience de nos matches ou encore l’ouverture de fan clubs et de sites de la PSG Academy. Depuis la signature de notre partenariat avec Fanatics, nous avons constaté une augmentation de l’intérêt suscité par le Paris Saint-Germain et de notre chiffre d’affaires. Nous n’en sommes qu’au début d’une nouvelle ère de croissance et de développement.”

Le communiqué du PSG

Le club de la capitale et Fanatics dévoilent une nouvelle boutique à Los Angeles, premier point de vente permanent d’un club européen en Amérique du Nord. Le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs du monde, est devenu le premier club européen à ouvrir un point de vente permanent aux États-Unis. Alors que le club poursuit son projet de devenir l’une des marques les plus importantes et les plus en vue du sport mondial, cette nouvelle boutique illustre la portée de son expansion en Amérique du Nord. Le Paris Saint-Germain et Fanatics, leader mondial du merchandising sportif sous licence, s’associent avec l’objectif d’étendre le réseau de distribution mondial du club. Plusieurs nouvelles boutiques doivent ouvrir dans des marchés internationaux stratégiques, à commencer par un premier point de vente dans le Westfield Century City Mall, centre commercial haut de gamme à Los Angeles. Ces nouvelles ouvertures s’inscrivent dans un contrat de merchandising et de distribution novateur de 10 ans signé par le Paris Saint-Germain et Fanatics en 2020. […]La boutique du Westfield proposera le maillot domicile de Jordan Brand, qui a été lancé récemment. Les clients bénéficieront d’un service personnalisation à la demande sur place. Les produits Nike et Jordan Brand représenteront une grande partie de l’offre mais les capacités de fabrication verticales de Fanatics permettront également de proposer des produits tendance aux clients de Los Angeles désireux de coller à l’actualité du club. Les fans et les passionnés de mode peuvent s’attendre à une sélection évolutive alimentée par les collaborations uniques pour lesquelles le Paris Saint-Germain est réputé, et à l’excellence créative et la qualité associées au cœur des gammes Nike et Jordan. La boutique sera équipée de technologies de pointe, notamment d’appareils mobiles sur le point de vente, ce qui garantira aux clients une expérience fluide.