Bourreau du PSG l’an passé avec Manchester City, Riyad Mahrez est cette saison encore, en très grande forme. Auteur de ses 9e et 10e buts en championnat face à Manchester United ce week-end, l’Algérien serait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain.

Déjà intéressé l’été dernier, Paris reste attentif à la situation de Riyad Mahrez, en fin de contrat en juin 2023. Selon Santi Aouna – journaliste chez Foot Mercato – le PSG pourrait bel et bien se positionner sur le dossier en cas de départ d’Angel Di Marià. Pour se faire il faudra débourser un montant avoisinant les 35M€ et faire face à la concurrence de Chelsea. En effet le champion d’Europe en titre souhaiterait s’attacher les services d’un milieu de terrain offensif et polyvalent, capable comme Mahrez de se montrer décisif face au but. Seulement, la vente du club londonien pourrait compliquer les négociations et donc laisser le champ libre au Paris Saint-Germain. Enfin Santi Aouna précise que l’intérêt porté pour le natif de Sarcelles reste indépendant du dossier Dembele.