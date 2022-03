L’avenir de Di Maria lié à une arrivée de Dembele ?

Alors que le PSG dispute un huitième de final retour de Ligue des Champions décisif dans très exactement une semaine contre le Real Madrid, on sera par ailleurs sur place pour vous faire vivre cet événement, les rumeurs sur le prochain mercato se multiplient. Depuis ce mardi soir, le dossier Kylian Mbappé prend une toute nouvelle ampleur avec l’information du journal Le Parisien qui annonce une offre colossale du PSG pour prolonger son joueur. Un proposition confirmée du côté de l‘Espagne qui tente de désamorcer ces derniers échos. Mais c’est un autre joueur français qui est aussi au coeur de l’actualité parisienne depuis de nombreuses semaines.

Ousmane Dembele a fait énormément parler lors des derniers jours du mercato hivernal. En effet, le journaliste Santi Aouna avait annoncé un accord verbal entre le joueur et le PSG pour rejoindre la capitale à l’été 2022. Une information qui a depuis été approuvée par de nombreux médias ibériques. Ce mardi, la Cadena Cope indique que le joueur est encore loin de prolonger avec le FC Barcelone même si les tensions semblent s’apaiser entre les deux parties. Du côté parisien, on ne voudrait pas passer à côté d’une telle opportunité de marché et donc foncer sur le dossier Dembélé. Son arrivée scellerait le départ d’Angel Di Maria, lui qui est en fin contrat le 30 juin prochain. On rappelle que le FC Barcelone soupçonne son joueur de s’être déjà mis d’accord avec un autre club, alors que ce dernier est encore sous contrat.