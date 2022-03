Stats CS – Le PSG sur la pelouse de Santiago Bernabeu

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après un match dominé et maîtrisé au Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont un léger avantage avant de se présenter à Madrid. À la veille de cette rencontre, petit historique du club de la capitale dans l’antre madrilène.

Santiago Bernabeu, une terre hostile pour le PSG

Demain, le PSG foulera la pelouse du Santiago Bernabeu pour la sixième fois de son histoire. Et malheureusement pour les Parisiens, le bilan n’est pas du tout favorable. Le Real Madrid a remporté trois matches, pour un nul et un seul succès du PSG. Lors de ces cinq rencontres, les Rouge & Bleu ont marqué cinq buts pour neuf buts encaissés. Dans le détail, la Maison Blanche s’est imposée lors du quart de finale aller de la Coupe de l’UEFA 1992-1993 (3-1) avant que le PSG ne gagne le match retour avec la fameuse tête de « Casque d’Or » pour qualifier les Parisiens en demi-finale. Il y a ensuite eu la victoire 1-0 en phase de poules lors de l’édition 2015-2016 et enfin lors du huitième de finale aller de la C1 en 2017-2018 (3-1). Le seul succès parisien intervient lors du quart de finale aller de la Coupe des Vainqueurs de Coupe (0-1) de la saison 1993-1994. Plus récemment, le nul en phase de poules 2019-2020 (2-2) avec une performance XXL de Keylor Navas dans les buts et une merveille de lucarne de Pablo Sarabia pour égaliser.

Une victoire signée George Weah

Un an après la qualification mémorable du PSG en quarts de finale de la Coupe de l’UEFA grâce au but dans les dernières secondes d’Antoine Kombouaré, les Rouge & Bleu retrouvent le Real Madrid au même stade de la compétition mais cette fois-ci en Coupe des Vainqueurs de Coupe. Le 3 mars 1994, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour la manche aller. Le club espagnol domine le début de match et se procure plusieurs occasions mais tombe sur un très grand Bernard Lama. Quand le portier est battu, c’est son poteau qui le sauve sur une tête de Zamorano (13e). Pendant la première demi-heure du match, le PSG résiste aux assauts madrilènes sans plier. Petit à petit, les Franciliens vont commencer à s’approcher de la surface du Real. Sur une action enclenchée par Patrick Colleter sur le côté gauche, le ballon revient dans les pieds de Valdo qui lance directement en profondeur David Ginola. Ce dernier se débarrasse d’un Madrilène avant d’accélérer et se retrouver sur la gauche de la surface. Il évite un tacle et adresse un centre en retrait parfait à George Weah qui envoie un missile dans le but de Buyo (0-1, 32e). Le Real Madrid va se procurer une très grosse occasion avec une demi-volée sauvée sur sa ligne par Colleter (43e). Les joueurs espagnols vont protester jugeant que le ballon était entré dans le but de Lama. Mais l’arbitre ne bronche pas.

La seconde période est tendue avec des coups rudes mais Madrid se montre moins dangereux. David Ginola a même la meilleure occasion avec un raid solitaire, durant lequel il dribble le gardien, mais sa frappe termine dans le petit filet (55e). Le PSG s’impose (0-1) et prépare de la meilleure des manières son match retour au Parc des Princes une dizaine de jours après. Les Parisiens vont concéder un nul après avoir été menés au score (1-1). Un résultat qui permet à Paris de se qualifier pour les demi-finales.