Dans un peu plus de 24 heures, le PSG jouera un match important dans sa saison 2021-2022. Victorieux du 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0) le 15 février dernier, le club de la capitale devra terminer le travail au Stade Santiago Bernabéu pour atteindre les quarts de finale de la compétition pour la troisième année consécutive. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur merengue – Carlo Ancelotti – a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Quelles sont les clés pour le match de demain ?

« Il y a beaucoup de choses autour d’un match comme celui-ci. L’aspect mental, l’enthousiasme que nous avons, profiter du soutien des fans, en sont quelques exemples. Je soulignerais l’aspect mental. Je vois bien l’équipe, motivée, calme. Demain, les meilleurs joueront. »

Kroos va-t-il jouer ?

« Un joueur qui n’est pas à 100% ne peut pas jouer ce type de match. Si Kroos est à 100%, il jouera. S’il est à 95%, non. »

Un plan anti-Mbappé ?

« Le plan est le même pour tout le monde : Messi, Neymar, lui… Le plan est de mettre de l’intensité, d’être un bloc intense. Faire un match complet et intelligent. Nous ne devons pas faire des choses folles, il faut juste gagner. Le plus important est de faire vivre le jeu. Peu importe si nous marquons tôt ou tard. Nous devons gagner. »

Mbappé peut-il être absent avec son coup reçu ?

« J’espère toujours que les joueurs ne se blessent pas. Nous allons préparer le match en pensant qu’il va jouer. Le possible accueil chaleureux du public madrilène pour Mbappé ? L’histoire du Bernabéu montre que les grands joueurs ont toujours été applaudis. Bien sûr, je comprendrais. »

Son équipe va-t-elle presser haut ?

« Presser haut dans un match comme celui-ci vous oblige à avoir une énorme vigilance défensive, car il y aura des rivaux comme Neymar ou Mbappé contre vous. Demain, les supporters seront importants. Nous allons jouer le match que les fans veulent. »

Les enseignements du match aller

« On a beaucoup souffert sous la haute pression du PSG et on n’a pas su, dès la sortie du ballon, se créer des opportunités offensives. Défensivement, le bloc bas s’est bien passé, mais avec le ballon, nous devons faire mieux. Une équipe blessée dans son orgueil après le match aller ? Bien sûr. Cette équipe a beaucoup de fierté. Nous sommes convaincus que le meilleur Real Madrid peut rivaliser avec le meilleur PSG. Au match aller, on a vu le meilleur PSG. J’espère que demain nous verrons le meilleur Real Madrid. »