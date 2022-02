Le PSG va récompenser Gueye et Diallo

Le PSG retrouve ce vendredi soir le Parc des Princes et affronte le Stade Rennais dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1 (21h00). Les Parisiens voudront enchaîner en championnat, après leur très beau succès la semaine dernière sur la pelouse du LOSC (1-5), en plus de se rassurer dans le jeu à quatre jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions.

Pour cette affiche, Mauricio Pochettino pourra compter sur quelques retours comme ceux d’Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum. Les récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, ne sont en revanche pas dans le groupe mais ont bel et bien fait leur retour à l’entrainement. Grand gagnant de la CAN, les deux joueurs seront mis à l’honneur devant le public du « Parc » par le PSG. Comme l’indique le journaliste Loic Tanzi, Le Paris Saint-Germain va célébrer ses Champions d’Afrique ce soir en leur remettant un trophée pour les féliciter.