Lille / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Rebondir après l’élimination en Coupe de France cette semaine, voici l’objectif du PSG lors de son déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu voulaient également poursuivre leur série sans défaite en championnat (le dernier revers remonte au 3 octobre face à Rennes) et ainsi se préparer au mieux pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid.

Et pour cette rencontre face aux champions de France en titre, Pochettino avait composé son équipe dans son habituel 4-3-3… et pourtant l’équipe n’aura pas eu le même rendement que d’habitude ! Pour une des premières fois de la saison, on aura vu un PSG conquérant, intéressant dans le jeu avec de la variété. Les Rouge & Bleu peuvent remercier en première mi-temps Grbic qui leur offre les deux premiers buts, inscrits par Danilo Pereira et Kimpembe. Entre temps Botman marquera la seule réalisation lilloise grâce entre autres à un sacré travail de d’Hatem Ben Arfa devant Di Maria. Juste avant la mi-temps, Leo Messi (particulièrement en jambes) inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 suite à une merveille de piquet qui ne laisse aucune chance au portier adverse. La deuxième mi-temps sera marquée par le doublé de Danilo Pereira, encore lui, et surtout par un but exceptionnel de Kylian Mbappé dans la lucarne gauche. 5-1, quel plaisir cette victoire à moins de 10 jours de la rencontre face au Real Madrid.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 7, Nuno Mendes 7,5 – Verratti 7, Danilo 7,5, Paredes 6 – Messi 7, Mbappé 7, Di María 6 – Draxler 6

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 7, Nuno Mendes 7,5 – Verratti 7, Danilo 7,5, Paredes 6 – Messi 7, Mbappé 7, Di María 5 – Draxler 6

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 7 – Verratti 7, Danilo 7,5, Paredes 6 – Messi 7, Mbappé 6, Di María 5 – Draxler 6

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 7, Nuno Mendes 7 – Verratti 7, Danilo 8, Paredes 6 – Messi 7.5, Mbappé 6,5, Di María 5 – Draxler 6

Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 5,5 – Hakimi 6,5 Marquinhos 7 Kimpembe 6,5 Nuno Mendes 7,5 Verratti 7 Danilo 8 Paredes 6 Messi 7 Mbappé 7 Di María 5,5 – Draxler 6