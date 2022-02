Le PSG affronte ce vendredi soir le Stade Rennais dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1. Ce match pour beaucoup est perçu comme une confirmation après la très belle victoire la semaine passée sur la pelouse du LOSC (1-5) et à J-4 de la rencontre face au Real Madrid. Interrogé par la Cadena Ser, sur l’émission « El Larguero », Mauricio Pochettino est très longuement revenu sur ses individualités mais aussi son rôle d’entraîneur au PSG avant cette grande affiche de la Ligue des Champions.

Les couleurs du PSG

« Je suis amoureux du maillot original du PSG avec ses couleurs. Quand j’ai signé au Paris Saint-Germain en 2001… une des choses que je regardais toujours était les maillots des équipes qui étaient intéressées par mon profil. L’une des équipes était celle-ci, j’ai adoré le design, l’écusson… c’est l’une des plus belles couleurs et l’un des plus beaux designs qui existent pour les maillots de football.«

Mbappé et son avenir :

« Je ne pense pas qu’une décision aussi importante se résume à un seul match. C’est un garçon intelligent et mature, doté d’une énorme capacité d’analyse et sachant toujours ce qu’il veut pour sa carrière et son avenir. Avec des gens autour de lui qui lui donnent les meilleurs conseils… Je le vois calme, concentré sur le fait de faire le mieux possible pour le PSG comme il l’a dit. Nous devons le respecter et il prendra une décision après des éliminatoires.

Mbappé est une incroyable découverte humaine. C’est un type avec une empathie et un charisme incroyables. La langue a aidé parce qu’il parle parfaitement l’anglais et l’espagnol et cela donne beaucoup de proximité. Au début, j’avais aussi du mal à me lier à lui par le biais du français et cela nous a donné une proximité particulière. C’est un homme au charisme exceptionnel. Il dégage une énergie incroyable. La vérité est que j’ai la chance de pouvoir travailler avec lui et avec d’autres grands joueurs en ce moment. Le rencontrer dans la zone où ils enlèvent leur armure de super-héros et trouvent vraiment un gars avec du charisme et de la maturité. Avant tout, en raison de sa jeunesse et des valeurs qu’il défend dans sa vie quotidienne.

Son avenir ? J’espère qu’il fera toute sa carrière au PSG, ce serait un très bon signe pour nous et pour le club. Pour moi, c’est un joueur qui fait partie des cinq meilleurs au monde, sans aucun doute.«

Messi

« Leo est un génie. Il sort de l’ordinaire. C’est l’un de ces joueurs qui se présentent tous les 100 ans. Tout ce qu’il a apporté à l’équipe a été incroyable au-delà des circonstances qu’il a traversées depuis son arrivée. Il n’a pas eu la chance de bénéficier de ces circonstances, mais il a toujours été calme. Il est dans la fleur de l’âge, dans son meilleur moment. Il est dans un moment de maturité incroyable et il est à son meilleur à ce stade du championnat. Je ne doute pas qu’il sera au mieux de sa forme.

Pas motivé pour remporter la Ligue des Champions ? Tout le monde connaît Leo Messi. Il est en Espagne depuis 20 ans, au Barça. C’est dans ses gènes la compétition, ce qu’il aime le plus c’est la compétition. C’est un animal compétitif. Il veut tout gagner, ils veut gagner à l’entraînement. Je ne doute pas qu’il veuille gagner. C’est dans ses gènes. C’est dans son ADN.«

Neymar present contre Madrid ?

« Peut-être, peut-être pas… Dans son évolution et dans son rétablissement il a été fantastique. Je vois Neymar proche de revenir dans le groupe et dans l’équipe. Les prochains jours seront déterminants pour savoir s’il sera apte ou non pour le match de mardi.

Est-ce un titulaire indiscutable lorsqu’il est à 100% ? Aucun doute là-dessus. Le talent et la magie de Neymar sont plus qu’évidents. C’est un joueur que vous regardez s’entraîner et qui génère des situations inattendues. Il a cette magie que tout le monde connaît et que, lorsqu’il est au mieux, notamment physiquement, il est capable de transmettre sur le terrain.«

La gestion de la MNM

« La vérité est que rien n’est facile. Pour aucun entraîneur, ce n’est facile. Souvent, nous nous sourions à nous-mêmes. Aujourd’hui, n’importe quel joueur de n’importe quelle équipe, de n’importe quel niveau, de n’importe quelle catégorie n’aiment pas quitter le terrain. Ils se fâchent avec les entraîneurs, avec les coéquipiers… Quand on voit à chaque entraînement l’humilité qu’ils ont, leur engagement envers l’équipe… Nous parlons de joueurs qui ont été au meilleur niveau pendant de nombreuses années. Cela vous rend heureux. Ce n’est pas facile, mais ce n’est pas aussi compliqué que les gens de l’extérieur le pensent sans avoir l’habitude de travailler avec eux. En fin de compte, il n’y a pas d’équipes, d’entraîneurs qui peuvent dire qu’ils sont formés à ces trois-là (rires). Il n’existe pas de livre ou de manuel qui vous disent comment gérer. C’est quelque chose de nouveau, quelque chose que le PSG a créé et nous devons avoir la capacité, jour après jour, de faire face à ces artistes du ballon. Si nous sommes capables de faire en sorte que cela fonctionne de la meilleure façon possible, ce serait incroyable.«

Sergio Ramos :

« Sergio a connu quelques rechutes lorsqu’il semblait avoir une bonne période de compétition. Nous verrons s’il sera là mardi et, dans le cas contraire, nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match retour. Il transmet son expérience acquise au Real Madrid. C’est un gars, un joueur, qui vit avec une passion énorme, qui travaille toujours au maximum. Ce serait bien pour lui de pouvoir revenir sans rechuter.«

Le rôle d’entraîneur au PSG :

« Eh bien, si vous avez vu la conférence de presse, vous avez vu la situation. Quand il y a une conférence de presse, il y a un bon traitement avec la presse, de la gentillesse. Avec le recul, l’entraîneur du PSG est une cible parfaite pour tout le monde. Quand je regarde : Tuchel, Emery, Ancelotti… nous, les entraîneurs, sommes toujours les plus faciles à critiquer ou à blâmer, n’est-ce pas ? Lorsqu’on est frustré par les résultats, on se tourne vers l’entraîneur.

Tout projet repose sur des bases solides dès le départ. Aujourd’hui, dans le football, quand tu entraînes l’Espanyol, Southampton, Tottenham, maintenant le PSG… ça n’a pas d’importance. Si vous ne gagnez pas, il n’y a plus de temps. Le romantisme s’est perdu sauf dans certains clubs qui ont une capacité incroyable à pouvoir le donner et qui croient en la formation d’une structure pour que la tête visible ait le temps d’amener des personnes, pas seulement des joueurs, pour faire un projet à long terme. On l’a vu à City avec Guardiola, à Liverpool avec Klopp... Le reste, on y pense déjà beaucoup plus au quotidien. L’une de nos maximes est de penser que nous allons être là pendant 10 ans, sachant que le présent dictera cette possibilité. Si vous ne gagnez pas, il n’y a aucun soutien qui puisse vous permettre de tenir dans le temps. Vous avez la responsabilité de travailler comme si vous alliez être là pendant de nombreuses années. Rien n’a changé pour moi. Le quotidien me donne la possibilité d’être là demain. Nous ne pensons jamais plus loin que ça. Le travail est le même, l’exposition aux médias change. Paris, et encore plus cette année, vous expose davantage. C’est la gestion importante, gérer tout ce qui se passe autour de vous.«