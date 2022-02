Ancelotti évoque les possibles retours de Mendy et Benzema

Le PSG et le Real Madrid se trouvent à quatre petits jours de leur confrontation en Ligue des Champions à Paris. Mais avant ce choc, les deux équipes ont rendez-vous avec leur championnat respectif. Ce samedi en fin d’après-midi, les Merengues seront opposés au Villareal d’Unai Emery. Et à la veille de cette partie, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de confirmer les retours de Karim Benzema et de Ferland Mendy face au club de la capitale.

« Karim Benzema ? Les sensations sont bonnes, maintenant nous prendrons notre décision dimanche ou lundi, dès qu’il reprendra l’entraînement avec le groupe. (…) La chose la plus importante, c’est la santé du joueur. Si Benzema joue, ce sera parce qu’il n’y a pas le moindre risque, a exposé Carlo Ancelotti avant d’évoquer le cas de Ferland Mendy. Ferland Mendy n’est pas prêt pour demain (face à Villareal en Liga, NDLR)., mais il devrait être prêt pour mardi. »