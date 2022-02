Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Rennes

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG affronte Rennes en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Après son succès probant contre Lille la semaine dernière (1-5), les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée afin de préparer au mieux le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid qui se disputera ce mardi. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar, Sergio Ramos, Ander Herrera et Edouard Michut. À quelques heures de cette affiche, petit historique de cette confrontation.

L’historique largement en faveur du PSG

PSG / Rennes acte 78. Le club de la capitale est largement leader dans les confrontations avec 40 victoires, 17 nuls et 20 défaites. Quand on se penche uniquement sur les matches en Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées à 70 reprises. Les Rouge & Bleu comptabilisent 33 succès pour 20 défaites et 17 nuls. En 70 matches, les Parisiens ont marqué 95 buts pour 65 encaissés. En 34 rencontres au Parc des Princes en championnat, le PSG s’est imposé 21 fois, pour 7 nuls et 6 défaites (55 buts pour, 24 contre). La dernière confrontation entre les deux équipes dans l’antre parisienne s’est soldée par une large victoire parisienne (3-0) grâce à des buts de Moise Kean, Angel Di Maria et Damien Da Silva contre son camp.

Le joueur de ce PSG / Rennes : Angel Di Maria

Angel Di Maria a été victime d’une fatigue musculaire contre Lille dimanche dernier et a dû quitter ses partenaires juste avant la mi-temps. Ménagé à l’entraînement cette semaine, El Fideo a retrouvé les terrains du Camp des Loges hier. L’Argentin figure bien dans le groupe du PSG pour la réception des Rennais mais ne devrait pas débuter la rencontre. Le Stade Rennais est par ailleurs un adversaire qui plait à l’ancien mancunien. En effet, il est le meilleur buteur parisien contre le club breton – à égalité avec Edinson Cavani – avec sept réalisations. En marquant ce soir, il s’offrirait donc seul la tête de ce classement honorifique. Di Maria pourrait aussi être rejoint par son coéquipier Kylian Mbappé, qui a inscrit cinq buts face aux Bretons sous le maillot Rouge & Bleu.

Une défaite mais des sourires

Saison 2013-2014, 36e journée. 7 mai 2014. Monaco concède le match nul sur sa pelouse face à Guingamp (1-1). Un partage des points qui offre le titre de champion de France au PSG, le deuxième de suite, le quatrième de son histoire, avant même que le club de la capitale ne joue. En effet, les hommes de Laurent Blanc affrontaient Rennes – au Parc des Princes – à 21 heures alors que les Monégasques jouaient à 19 heures. Les Rouge & Bleu étaient bien entrés dans leur match et ont ouvert très rapidement le score par l’intermédiaire d’Ezequiel Lavezzi. Malgré une domination, le PSG s’est fait surprendre par l’efficacité rennaise qui va retourner la situation en quatre minutes (23e, 27e) pour virer en tête à la mi-temps. Malgré plusieurs occasions, les Parisiens n’arriveront pas à revenir dans ce match et fêteront donc leur titre sur une défaite. Un revers anecdotique qui n’empêchera pas les coéquipiers de Thiago Silva de fêter comme il se doit ce nouveau trophée.