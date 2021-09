Les chiffres clés avant PSG / OL

La 6ème journée de Ligue 1 se conclura ce dimanche soir avec une confrontation de haute volée entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Déjà victorieux lors des cinq journées précédentes, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront la passe de six. Et avant le coup d’envoi de cette partie, prévu à 20h45, le club parisien a partagé, via son site officiel, quelques chiffres clés liés au passif entre ces deux écuries.

Niveau confrontations, l’Olympique Lyonnais fait partie des adversaires les plus récurrents des Rouge et Bleu : c’est, en effet, le 103e match entre le PSG et l’OL. Bordeaux (108) et Monaco (106) complètent le top trois des adversaires les plus souvent rencontrés par le PSG. Le bilan penche en faveur des Parisiens face aux Rhodaniens : 43 succès, 28 nuls et 31 revers. Incertain pour ce soir, Kylian Mbappé est le meilleur buteur francilien face à Lyon avec 10 réalisations au compteur. L’Olympique Lyonnais est, en outre, une équipe qui concède énormément de buts contre le PSG. À part Saint-Etienne 161, c’est l’équipe qui encaisse le plus de buts par le PSG avec un total de 158.