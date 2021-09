Rabé : « L’Ol va être un vrai bon test pour le PSG »

Auteur de cinq victoires lors des cinq premières journées de Ligue 1, le PSG reste sur une désillusion à Bruges (1-1) lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce dimanche soir, les Parisiens reçoivent l’Olympique Lyonnais, un match qui s’annonce bouillant devant un Parc des Princes en feu. Et pour Éric Rabesandratana, cette opposition face aux Rhodaniens risque d’être un vrai test.

« L’OL, et surtout l’OL qu’on a vu jouer contre les Glasgow Rangers, va être un vrai bon test pour les Parisiens. Peter Bosz a amené un bon équilibre à cette équipe et surtout un jeu offensif intéressant. Le PSG va devoir rester vigilant. ON a la chance que Moussa Dembélé ne joue pas ce soir, tout comme Dubois, Kadewere ou Mendes. On risque de voir un beau match contre Lyon« , a exposé Rabé sur les ondes de France Bleu Paris.

À la question de savoir quel joueur parviendra à sortir son épingle du jeu ce soir, Éric Rabesandratana imagine bien un Angel Di Maria réaliser un grand match, l’Argentin étant annoncé titulaire si Kylian Mbappé ne pouvait pas tenir sa place.

« On a l’habitude de parler de Neymar, de Messi ou de Mbappé, mais moi j’attends Angel Di Maria ce soir. Il est en manque de temps de jeu, il a envie de briller avec ses potes Neymar et Messi. Donc je vois bien un Di Maria décisif ce soir et important dans le jeu du PSG. »