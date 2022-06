Lionel Messi a rejoint le PSG l’été dernier – libre de tout contrat – en provenance du FC Barcelone après plus de 20 ans chez les Blaugrana. Une première saison sous le maillot Rouge & Bleu en demi-teinte pour la Pulga. En Ligue 1, il n’a marqué que six buts (en 26 matches) mais a tout de même délivré quatorze passes décisives. Sur son site internet, la Ligue 1 a dévoilé quelques chiffres autour de la saison en championnat de France de l’international argentin.

Efficace dans les dribbles

Lionel Messi s’est offert le record du nombre de poteaux touchés sur une saison de Ligue 1 avec 11. Il devance désormais Bakary Sako et ses 10 poteaux lors de la saison 2011-2012. Le numéro 30 du PSG est celui qui a réussi le plus grand nombre d’avant-dernières passes avec 45. Il devance Dimitri Payet (41) ainsi que Kylian Mbappé (40) et Seko Fofana (40). Lionel Messi et Kylian Mbappé sont le duo qui s’est échangé le plus de passes décisives avec 11. La moitié des offrandes de l’ancien barcelonais ont été pour l’international français. Quatre des six buts de Messi ont été marqués sur une passe décisive de Mbappé. Il est aussi le deuxième joueur de la saison en pourcentage de dribles réussis en Ligue 1 parmi les joueurs à 100 dribbles tentés et + avec 61%. Il est juste devancé par Lucas Paqueta.