Après une vingtaine d’années à Barcelone, Lionel Messi a connu un grand changement dans sa vie et sa carrière. En fin de contrat avec le club catalan l’été dernier, l’attaquant de 34 ans n’avait pas été prolongé et avait décidé de rejoindre le PSG pour connaître sa deuxième expérience en professionnel. Cependant, La Pulga n’a pas réalisé sa meilleure saison malgré des statistiques plutôt honorables (11 buts et 14 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues). Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, avec une année en option supplémentaire, Lionel Messi est revenu sur sa saison avec les Rouge & Bleu, dans un entretien à TyC Sports. Il a également évoqué son adaptation à Paris et ses difficultés à revenir après avoir contracté le Covid-19 en janvier. Extraits choisis.

Comment aborde-t-il la prochaine saison avec le PSG ?

« Je pense pouvoir renverser la situation. Je ne veux pas avoir la sensation d’avoir changé de club et que ça n’ait pas marché. Et comme vous l’avez dit, je sais que cette année va être différente, je suis prêt pour ce qui va arriver, je connais le club, je connais la ville, je suis un peu plus à l’aise dans le vestiaire, avec mes coéquipiers et je sais que ça va être différent. »

Les sifflets du Parc des Princes

« C’était aussi nouveau pour moi, c’est une situation différente. Cela ne m’était jamais arrivé à Barcelone, mais plutôt le contraire. La situation des gens et la colère sont compréhensibles en raison des joueurs que nous avions, de l’équipe que nous étions et parce que cela s’est reproduit pour une autre année, parce que ce n’est pas la première fois qu’une situation comme celle-là arrive à Paris, être éliminé de la Ligue des champions de cette façon, et la colère est compréhensible. Ensuite, que je sois d’accord ou non avec les sifflets contre moi et Ney en particulier, nous sommes ceux qui ont été le plus montrés du doigt. Mais bon, c’est arrivé… La réaction de ses enfants après les sifflets ? J’ai immédiatement demandé à mes enfants ce qu’ils avaient dit, s’ils l’avaient vu, ce qu’ils pensaient ou ce qu’ils disaient et la vérité est que je n’ai pas aimé que ma famille soit là et qu’ils aient entendu des gens me siffler. Ils ne m’ont rien dit, ils ont laissé faire. Ils n’ont rien compris, car ils ne savent pas non plus pourquoi. Je sais qu’ils ont ressenti quelque chose. »

Son regard sur Real Madrid / PSG

« Nous étions vraiment impatients de participer à cette compétition, et vu la façon dont le match s’est déroulé, le résultat est un coup dur. J’ai été là pendant de nombreuses années, toute ma vie et je sais comment est le Real Madrid. Et je savais que cela pouvait arriver pendant le match, parce qu’ils peuvent marquer un but sorti de nulle part et cela change automatiquement le jeu. Je savais aussi que sur ce terrain, les 15, 20 premières minutes, ils sont tous sur vous. Et si cela arrive, le jeu change. Je savais que cela pouvait arriver et cela nous est arrivé, ainsi qu’à toutes les équipes que vous avez mentionnées (Chelsea, City et Liverpool) et ce n’est pas la première fois que cela arrive. »

Ses difficultés après avoir contracté le Covid-19

« La vérité est que cela m’a frappé très fort. Symptômes très similaires à ceux de la plupart des gens, je suppose. Beaucoup de toux, mal de gorge, fièvre. Mais ça a laissé des séquelles. Ça a laissé beaucoup de séquelles sur mes poumons. Je ne pouvais pas m’entraîner. Je suis revenu et j’ai passé un mois et demi où je ne pouvais même pas courir parce que ça avait affecté mes poumons. Je ne me suis pas inquiété, mais bon, j’ai entendu tellement de choses, je ne pouvais pas reprendre. J’ai même repris avant la date prévue et ça a été pire. Je ne tenais pas. Je voulais courir, m’entraîner, reprendre au plus vite. Et au final, ça a été pire. Et quand je me sentais un peu mieux, il y a eu le Real Madrid et ça nous a tués. »

Son passage du FC Barcelone au PSG

« J’ai aussi dû m’habituer à une façon de jouer parce que j’avais été habitué à jouer d’une façon toute ma vie. Quand vous venez dans un endroit où ce n’est pas pareil, vous jouez différemment, vous voyez le football d’une autre façon, avec de nouveaux coéquipiers. À Barcelone, je jouais avec des coéquipiers depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. Tout cela était nouveau pour moi. En plus de cela, j’ai commencé le championnat en retard parce que je suis arrivé au club en retard, puis j’ai eu un coup au genou qui m’a arrêté pendant un moment et entre une chose et l’autre, je n’ai pas pu me lancer. Je ne pouvais pas jouer trois ou quatre matches d’affilée. Les vacances sont arrivées et je me suis dit ‘bon, après ça, je commence une nouvelle année, je vais revenir avec toutes mes batteries, je vais changer, l’adaptation est terminée’, et puis le Covid m’a touché. »

L’adaptation de sa famille à Paris

« Heureusement, l’adaptation des enfants a été spectaculaire. Nous avions toujours peur que les enfants aient du mal à accepter le changement. Mais, c’était plutôt le contraire. C’était très facile, ils se sont adaptés très rapidement à l’école, à leurs amis, à la vie quotidienne. Pour Antonela et moi, c’était plus difficile. Je me souviens du premier jour où on les a emmenés à l’école, c’était terrible. On était tous les deux partis en pleurant, en se disant ce qu’on faisait ici, ce qui s’est passé. Nous n’avons rien compris. Mais la vérité est que tous mes trois enfants ont été phénoménaux. »

Sa saison 2021-2022 atypique

« La vérité est que c’est quelque chose que je n’avais jamais imaginé. Tout ce qui s’est passé après la Copa America, la joie que j’ai eu après m’être battu pour elle pendant si longtemps, avoir réussi quelque chose avec l’équipe nationale après beaucoup d’étés tristes, avoir vécu des moments difficiles, avoir perdu des finales. Aujourd’hui, tout a changé, c’était un été différent, où le bonheur était complet et où j’avais prévu que tout continuerait de la même manière, comme l’année précédente à Barcelone… comme toute ma vie, non ? Et au milieu, tout est arrivé et c’était dur, c’était un changement difficile, une année difficile pour être honnête, parce que ce n’était pas facile de s’adapter. »