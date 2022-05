Pour sa première saison au PSG, Lionel Messi a vécu un exercice 2021-2022 compliqué. Malgré des statistiques plutôt honorables (11 buts et 14 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues), mais loin de ses standards habituels, La Pulga a parfois montré un déchet technique surprenant lors de ses premiers mois dans la capitale. Cependant, l’attaquant de 34 ans compte bien montrer un visage plus séduisant lors de sa deuxième saison avec le maillot parisien, comme il l’avait récemment annoncé sur ses réseaux sociaux : « Je suis sûr que de belles choses arriveront en cette année 2022, ce sera une année importante et nous allons lutter pour être compétitifs avec ambitions pour tout. » Un constat partagé par son compatriote, Sergio Agüero.

Pour Agüero, Messi réalisera une meilleure saison lors du prochain exercice

Interrogé par Stake.com, Sergio Agüero, a expliqué que le numéro 30 du PSG allait réaliser une saison de meilleure facture avec les Rouge & Bleu. « Messi était toujours en train de s’adapter à une ligue différente. Sa performance était bonne. Si nous mettons à part la Ligue des champions, ils ont gagné le championnat facilement. L’équipe parisienne est une équipe de joueurs d’élite et Messi est un gagnant. Je suis sûr que sa deuxième saison sera encore meilleure », a déclaré Sergio Agüero, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Statistiques 2021-2022 de Lionel Messi