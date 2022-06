Mauricio Pochettino est toujours l’entraîneur du PSG. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le technicien argentin devrait être remercié dans les prochains jours. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer (Zidane, Conceiçao, Amorim, Motta, Galtier…). Ce samedi après-midi, plusieurs informations sont sorties autour du futur coach des Rouge & Bleu.

José Mourinho, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier, Sergio Conceiçao…

Selon les informations de Talk Sport, José Mourinho – qui vient de remporter l’Europa League Conférence avec l’AS Roma – serait une piste envisagée par la direction du PSG pour devenir le nouvel entraîneur parisien. Une information confirmée par The Telegraph. La publication anglaise explique que l‘arrivée de Luis Campos dans l’organigramme du PSG a réactivé cet intérêt de longue date pour l’entraîneur portugais. Les dirigeants parisiens estiment qu’avec José Mourinho, les chances de remporter la Ligue des Champions seraient renforcées. Du côté de Foot Mercato, on parle d’un intérêt du PSG pour Marcelo Gallardo. Des discussions auraient été entamées entre les deux parties, et une réunion devrait même avoir lieu ce week-end pour évoquer cette possibilité. Mais César Luis Merlo, journaliste pour Tyc Sports, explique que l’ancien meneur de jeu a l’intention d’aller au bout de son contrat avec River Plate, soit jusqu’en décembre 2022.

Galtier priorité de Luis Campos

Déjà cité ces derniers jours, Christophe Galtier serait la priorité de Luis Campos selon les informations du Parisien. Le dirigeant portugais aurait choisi deux noms dans ce dossier, Galtier donc, et un entraîneur plus jeune, mais l’actuel coach de Nice serait en avance sur l’autre candidat. En privé, il ne cache pas sa volonté de rejoindre le PSG et collaborer à nouveau avec Campos. « Il sait que ce genre d’opportunité ne repasse pas souvent dans une carrière. » Nasser al-Khelaïfi et Campos sont à la manœuvre sur ce dossier, assure le quotidien francilien. « Le choix final procédera de leur décision commune. » De son côté, RMC Sport indique que Luis Campos a une liste de trois noms pour le futur entraîneur Rouge & Bleu. Une liste dans laquelle figure bien Christophe Galtier. Le média sportif évoque aussi la piste Marcelo Gallardo mais « rien n’indique qu’il figure parmi les priorités de Luis Campos et donc dans sa short-list. »

Dernier nom cité comme possible futur entraîneur du PSG ce samedi, Sergio Conceiçao. Selon les informations du Correio da Manha, l’actuel entraîneur du FC Porto serait désormais le choix numéro 1 d’Antero Henrique pour le poste d’entraîneur des champions de France. Le club de la capitale aurait récemment relancé son agent – Jorge Mendes – pour connaître la disponibilité de l’ancien entraîneur de Nantes.

[MAJ 18h42] Goal, via son journaliste Marc Mechenoua, confirme que Luis Campos aimerait faire venir Christophe Galtier au PSG. Le dirigeant portugais aurait tout de même d’autres pistes pour le poste d’entraîneur des Rouge & Bleu. « Ils sont toujours restés en contact lorsqu’ils ont chacun quitté Lille. » L’entraîneur niçois aurait tenté de convaincre Campos de le rejoindre chez les Aiglons, mais « à ce moment-là, Luis Campos était déjà en pourparlers avec le PSG. » Goal indique que Nice ne fermera pas la porte s’il reçoit une offre d’un autre club. Les dirigeants niçois auraient entamé des discussions avec Lucien Favre pour éventuellement remplacer l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. « S’il tente d’influer sur le choix du futur entraîneur, Luis Campos le sait : ce sera l’émir qui tranchera« , conclut le média sportif.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jose Mourinho is being strongly considered to become the new PSG manager. – talkSPORT sources understand 📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/MICqlF2SLf — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

🚨Info : Marcelo Gallardo 🇦🇷 fait partie, avec Christophe Galtier 🇫🇷, de la short list de Luis Campos 🇵🇹 au poste d’entraîneur du #PSG. • Un RDV est planifié entre le portugais et l’entraîneur de River Plate.https://t.co/ZOzbHZ11Bi — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 4, 2022