Les costumes des joueurs du PSG pour Halloween

En ce dimanche de vacances de la Toussaint, c’est Halloween. Une fête venue des États-Unis qui plaît toujours en France. Cette dernière permet de se déguiser et d’aller chercher des bonbons dans les rues de sa ville. Une fête qui n’est pas seulement pour les enfants et les jeunes adultes. Les joueurs du PSG se déguisent également pour cette occasion comme on peut le voir sur les comptes Instagram de certains d’entre-deux. Clin d’œil au dessin animé Coco pour Neymar, Kylian Mbappé qui rend hommage à Eddy Murphy dans son rôle dans un Prince à New York, plus sobre pour Keylor Navas ou Leandro Paredes. Ces derniers étaient ensemble hier soir pour fêter Halloween en avance avec également Marco Verratti et le couple Icardi. Petit florilège ci-dessous.