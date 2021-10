Lebœuf : « Je veux noter l’état d’esprit du PSG »

Le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans les dernières minutes vendredi soir contre Lille (2-1). À l’issue de la rencontre, Leonardo – le directeur sportif des Rouge & Bleu – s’est présenté en zone mixte pour prendre la défense de son équipe. Frank Lebœuf a salué l’état d’esprit du PSG.

« Je suis 100% d’accord avec lui. C’est vrai qu’ils ne sont pas assez bons. Quand on travaille dans les médias, on a le devoir de le dire. Je pense que le PSG n’est pas à 100% mais on espère qu’ils le deviendront. Mais ce que je veux noter, c’est l’état d’esprit de cette équipe. On a très souvent dit que ce n’était que des talents individuels mais quand on revient plusieurs fois au score, c’est qu’il y a vraiment une envie de se battre ensemble, salue Lebœuf sur le plateau de Téléfoot. Et ça, c’est le vrai côté positif et aussi leur physique parce qu’on ne le fait pas si on n’est pas à 100%. Ils ont du très bien travailler durant l’intersaison. »

Le champion du monde 98 a aussi évoqué Neymar. « On sait très bien que les joueurs d’exception ne vont pas être là pendant 90 minutes. Les Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar ne jouent pas pendant 90 minutes. Par contre, s’ils sont là pendant 10 minutes et qu’ils réalisent deux passes décisives ou qu’ils marquent deux buts, je pense que tous les fans du PSG et les fans de football vont adorer Neymar pendant 30 minutes.«