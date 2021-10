Le PSG affronte le LOSC ce vendredi soir dans le cadre de la 12ème journée de la Ligue 1 (21h00 sur Amazon Prime). Après un match nul décevant au Stade Vélodrome, les hommes de Mauricio Pochettino veulent réagir devant son public, à l’image de Neymar Jr. L’international brésilien semble hors de forme, pourtant il est heureux au PSG. Le joueur s’est longuement confié auprès du YouTubeur « Fui Clear ». Extraits choisis.

Son hygiène de vie



Les gens disent : ‘Oh, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar est ceci ou cela’. Alors comment rester au top pendant 12 ans ? Sans prendre soin de vous ? C’est compliqué. (…) J’ai un préparateur physique et un kiné qui travaillent quasiment 24h/24 avec moi.

Vous pensez que c’est anodin ? Non, ce n’est pas rien ! »

Son style de vie

Je suis allé à une fête, j’ai rencontré quelqu’un de très célèbre et on m’a dit : « Neymar est exclu, Neymar est un fauteur de troubles, il ne peut pas aller à une fête. » Non, je sors quand je peux. Je sors quand je peux… Quand je sais que je ne vais pas m’entraîner le lendemain. Je ne vais pas arrêter de faire quoi que ce soit. J’ai toujours dit ça. Vous devez me charger de ce que je fais sur le terrain.

Sa maturité

Il y a deux types de personnes. Sur le terrain, je pense parfois que je me transforme. Je veux gagner de toute façon. J’ai mes erreurs, évidemment. Si je pouvais changer certaines choses, j’aurais agis différemments. Mais la maturité vient avec, ça ne veut pas dire qu’à 30 ans je suis parfait, mature. Je veux laisser mon héritage dans ce sens.

Le PSG et son mercato

Je me sens bien et je suis content. Le club s’est évidemment très bien renforcé. Des joueurs de grande qualité sont venus, des champions que pour nous c’est un grand plaisir de les avoir dans notre équipe

Des automatismes à trouver

On joue au football. Peu importe les noms que vous avez dans l’équipe. Nous connaissons notre potentiel, nous connaissons l’équipe que nous avons aujourd’hui. Mais si nous ne jouons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne faisons pas d’efforts les uns pour les autres, les choses ne se feront pas. En tant qu’équipe, nous devons être plus proches les uns des autres pour que cela puisse se produire. Nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux, et nous avons tout ce qu’il faut pour faire une grande saison et remporter les titres que nous visons.

Les supporters :

Je pense que les supporters du PSG font la différence, c’est un point fort que nous avons car ils chantent sans arrêt, encouragent tout le temps à domicile mais aussi à l’extérieur… je pense que c’est encore plus frappant à l’extérieur !