Messi et Mbappé bien présents face à Leipzig

Ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG s’est défait, très difficilement, du LOSC (2-1). Et pour ce faire, les Rouge et Bleu ont pu compter sur un Angel Di Maria, buteur et passeur, des grands soirs. Il faut dire que Lionel Messi, en délicatesse physique, n’a pu jouer que la première période et que Kylian Mbappé, victime d’une infection ORL, n’était pas présent. Deux éléments qui devraient bien pouvoir être à la disposition de Mauricio Pochettino pour le prochain gros choc de Ligue des Champions.

En effet, selon les informations du Parisiens, aucun doute ne subsistent quant à la présence des deux hommes au sein du groupe du PSG pour le déplacement du côté du RB Leipzig ce mercredi. Totalement remis, Kylian Mbappé prendra bien part à la séance d’entraînement des Parisiens prévue ce dimanche. De son côté, même s’il a ressenti une gêne musculaire face à Lille, d’où sa sortie prématurée à la pause, Lionel Messi pourrait bien participer, lui aussi, à la séance de demain. En tout cas, le staff médical du club de la capitale ne prévoit pas d’examens pour la Pulga, preuve que l’inquiétude n’est pas de mise pour l’Argentin. Les deux stars franciliennes ont toute leur attention focalisée sur le choc en terre allemande, nous indique Le Parisien sur son site internet.