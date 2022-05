Les dates des deux prochains mercatos dévoilées

Depuis quelques semaines et quelques mois déjà, les rumeurs et informations affluent de parts et d’autres. Cependant, rares seront les officialisations avant l’ouverture officielle du mercato. C’est en ce sens que la LFP a dévoilé aujourd’hui les dates du mercato estival 2022 ainsi que celles de celui de l’hiver prochain. Cet été, les clubs pourront débuter leurs emplettes dès le vendredi 10 juin 2022 à 00h00, afin de finaliser ceux-ci avant le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00, date limite pour envoyer les contrats à la LFP. Un nouvel horaire de clôture qui permettra aux clubs de finaliser les derniers transferts internationaux plus sereinement, sachant que l’heure de clôture sur l’application FIFA TMS demeure 00h00.

Winter is cominng

Pour le mercato d’hiver de le saison 2022 – 2023, il faudra attendre le dimanche 1er janvier 2023 00h00 pour voir les premières officialisations de transferts tombées. Ce mercato s’étalera jusqu’au mardi 3 janvier 2023, avec les mêmes horaires de clôture que pour le mercato estival 2022.