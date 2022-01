Le point complet sur le mercato du PSG

Le mercato a ouvert ses portes depuis le 1er janvier dernier, et comme souvent avec le PSG, tout devrait se goupiller au terme de celui-ci. Ainsi, d’ici le 31, plusieurs mouvements sont encore à prévoir, que ce soit dans le sens des arrivées, comme celui des départs. Canal Supporters vous propose un petit tour d’horizon des dossiers chauds en cours.

Ainsi, dans le sens des départs, une transaction est d’ores et déjà quasiment bouclée avec Eric Junior Dina-Ebimbe qui devrait rallier le Bayer Leverkusen dans les prochaines heures sous forme de prêt avec option d’achat. Les deux clubs se sont grandement rapprochés, les derniers détails devant se régler autour de la dite option d’achat. Les Allemands proposent 9 millions d’euros, tandis que le PSG en réclame 15. Dans le même temps, le club de la capitale veut prolonger son titi de deux ans supplémentaires avant de le laisser filer en Bundesliga. Là aussi, un accord serait proche.

Parmi les pistes moins chaudes, Paris espère toujours dégraisser son effectif, même si cela ne s’annonce pas aisé. Ainsi, la Gazzetta dello Sport nous indiquait ce matin que Danilo Pereira avait été proposé à l’AS Roma, le club de la Louve cherchant un milieu de terrain afin de compenser le départ en prêt de Diawara. Difficile de croire néanmoins que le Portugais partira dans les trois petits jours restants. Mis à l’écart du groupe professionnel, Layvin Kurzawa devrait, lui aussi, rester et ce, malgré des touches en Premier League et surtout en Serie A où la Lazio, le Napoli et l’Inter se sont montrés intéressés. L’Equipe nous révèle que la porte n’est pas totalement fermée, le board parisien espérant toujours vendre son élément. Les agents du joueur travaillent activement en ce sens.

Désireux de plier bagages cet hiver, Colin Dagba a vu ses velléités être compromises par son club, le PSG le considérant comme la doublure attitrée d’Achraf Hakimi. Majorque faisait pourtant le forcing pour obtenir le prêt du natif de Béthune.

Enfin, pour ce qui est des possibles recrues, une seule devrait débarquer en terre parisienne, Tanguy Ndombele. Comme le rapportait RMC ce jeudi soir, les différentes parties se sont rapprochées et une issue positive est attendue. Julien Laurens, journaliste pour ESPN, indique, de son côté, que ce vendredi pourrait être une journée décisive dans ce dossier. La tendance serait, en tout cas, à ce que l’ancien lyonnais rejoigne le club de la capitale avant le 31 janvier. En outre, Paris serait prêt à payer l’intégralité de son salaire pour les six prochains mois, mais Tottenham aimerait inclure un rachat obligatoire une fois le prêt conclu.