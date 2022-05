L’UNFP agacée par le PSG

Le dimanche 15 mai prochain se tiendra comme tous les ans la cérémonie des Trophées UNFP. Une cérémonie qui devrait se dérouler sans le Paris Saint-Germain. Concerné par cette soirée avec notamment le trophée de meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats, le club de la capitale sera au même moment en voyage au Qatar pour répondre à des obligations vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Le PSG décollera pour Doha à l’issue de la rencontre de la 37e journée de championnat face à Montpellier.

Un voyage qui embête bien l’UNFP : « On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant. », a déclaré Philippe Piat, président de l’UNFP, auprès de nos confrères du Parisien. Le PSG étant la principale vitrine de la cérémonie des Trophées UNFP, le club a reconnu, toujours auprès du Parisien, que « cela tombe mal« . Depuis maintenant 3 ans, Paris Saint-Germain ne s’est plus rendu au Qatar, ce qui explique qu’il était « trop compliqué » de décaler le voyage ne serait-ce que d’un jour.

A noter que du côté des féminines du PSG, Katoto, Diani, Geyoro et Votikova toutes nommées pour un trophée UNFP, seront également absentes. En effet, les filles de Didier Ollé-Nicolle disputeront dans le même temps que la cérémonie, la finale de la Coupe de France face à Yzeure (D2).