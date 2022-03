Loic Tanzi donne les dernières informations sur le PSG, la direction sportive, le mercato…

Les nerfs sont tendus au PSG après son élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid (3-0). Les Parisiens ont reçu une grosse bronca de la part de ses supporters ce dimanche au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux, et ceci malgré la très large victoire (3-0). À l’occasion d’un live organisé avec RMC Sport, le journaliste Loic Tanzi a partagé les dernières informations et rumeurs autour du club de la capitale. Nous vous proposons les meilleurs extraits de cette intervention.

Dans un premier temps, Loic Tanzi est revenu sur les potentiels changements à venir au sein de la direction sportive et du coach :

« Il y a actuellement une vraie réflexion entamée par le club : Est ce que le PSG veut poursuivre avec Leonardo ? Est-ce que lui veut poursuivre ? Visiblement c’est le cas, puisqu’il commence à travailler sur des pistes pour la saison prochaine. C’est à voir […] Je pense qu’il y aura un changement dans l’effectif et d’entraîneur. Maintenant je me demande s’il y aura un changement dans la direction sportive. […] L’objectif ? Déterminer des rôles assez clairs au PSG. […] Le maitre mot au sein du PSG actuellement, c’est de rester calme et analyser les choses. Il y aura des changements, mais pas dans l’immédiat. Une fois le titre en Ligue 1 validé, c’est là que de premières décisions pourraient être annoncées.

L’élimination a accéléré l’envie du PSG de se séparer de Pochettino. Mais encore faut-il avoir son remplaçant. Zidane ? Il n’y pas de contact direct jusque-là. Il veut être LE patron dans le club qu’il rejoindra, il a les Bleus en tête… Ce ne sera pas simple.

Wenger ? Je n’ai pas d’info dessus mais je n’y crois pas du tout ! Directeur sportif ou Directeur Général, je ne vois pas Wenger arriver à ce poste-là mais plutôt en tant que président. »

Amené à répondre sur l’avenir des joueurs parisiens tels que Mbappé, Messi et Neymar, le journaliste pour RMC Sport semble assez optimiste pour les deux sud-américains, et un peu plus réservé pour le français :

« Mbappé ? Il n’a pas pris sa décision. Il n’a rien communiqué au PSG, qui y croit encore, et il n’a jamais dit au club qu’il veut interrompre les discussions. Quant aux rumeurs sur un contrat déjà signé avec le Real Madrid, c’est faux. […] Le PSG essaye de parler avec Kylian Mbappé, comprendre ce qu’il veut, pour ensuite le lui donner dans le projet. En fait, les discussions depuis octobre ne concernent pas l’aspect financier. Kylian Mbappé va voir ce qu’il y aura au PSG et au Real Madrid en terme de projet. Ça va discuter plus intensément avec le Real. Quand il aura tous les éléments, il prendra sa décision. Mon intime conviction ? C’est qu’il va finir par partir au Real Madrid !

Neymar ? Son entourage assure que le PSG et ses dirigeants ne sont pas venus le voir pour qu’il quitte Paris. Lui aussi ne souhaite pas partir du Paris Saint-Germain. Mais quoiqu’il arrive, il sera difficile de trouver un club capable de le payer.

Messi ? Son entourage assure que les sifflets l’ont motivé pour prouver qu’il croit au PSG et son projet ! Et qu’il n’est pas venu à Paris pour l’argent ! »

Enfin Loic Tanzi a partagé quelques informations sur les pistes sur lesquelles bossent le Paris Saint-Germain pour se renforcer lors du prochain mercato estival.

« Ousmane Dembélé ? Pas sûr que ce soit pour remplacer un potentiel départ de Mbappé du PSG. Ce serait davantage pour remplacer Di Maria.

Des noms de joueurs qui ont filtré ? Certains joueurs de l’effectif ont demandé à Leonardo de faire venir Brozovic, libre à la fin de cette saison. Mais il n’y a aucun contact.

Les jeunes ? Pochettino a un effectif de 30 joueurs, et si certains internationaux ne peuvent pas jouer, ça peut être un poids dans le vestiaire. »