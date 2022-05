Ce mardi soir, les listes des différents nominés pour les trophées UNFP ont été dévoilées. Pourtant champion de France avec le PSG, Mauricio Pochettino ne figure pas dans les meilleurs entraîneurs de l’élite hexagonale. Une surprise pour certains, un choix logique pour d’autres. Présent sur le plateau de L’Equipe de Greg, Karim Bennani a livré son ressenti à ce sujet.

« Pour moi, sa non-présence le sanctionne. Depuis un an et demi qu’il est au PSG désormais, on n’a rien vu. On n’a jamais senti une patte Pochettino. J’aurais aimé la voir, mais je pense qu’on ne la verra jamais. Et les adversaires du PSG en Ligue 1 ne se trompent pas. Ils savent que l’équipe du PSG repose sur les individualités et non sur un collectif huilé, à l’inverse des autres coaches nommés dans cette catégorie. »