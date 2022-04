Les dernières informations sur les dossiers Nuno Mendes et Pablo Sarabia

En cette fin de saison 2021-2022, le PSG aura pour objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Une performance historique seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Mais à l’issue de cet exercice décevant sur le plan sportif, les dirigeants du PSG devraient opérer un grand ménage aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif des Rouge & Bleu.

Et le board parisien devra bientôt prendre une décision définitive concernant l’avenir de Nuno Mendes. Prêté avec option d’achat par le Sporting CP, le latéral gauche de 19 ans est l’une des grandes satisfactions du dernier mercato estival du PSG. Les performances de l’international portugais ont convaincu les dirigeants parisiens de s’acquérir définitivement ses services, comme rapporté par de nombreuses sources depuis plusieurs semaines. Mais, les Rouge & Bleu voulaient tenter de baisser l’option d’achat de 40M€ fixée par le club portugais quitte à inclure des joueurs dans le deal. Cependant, d’après les dernières informations de A Bola, les dirigeants lusitaniens se montrent intransigeants sur le montant demandé. « Malgré les tentatives des dirigeants du Paris Saint-Germain de réduire les charges liées au transfert, n’excluant pas l’inclusion d’autres joueurs dans la transaction, les Verts et Blancs se sont montrés intraitables quant au montant de la vente, ne cédant pas la somme initialement prévue (40 millions) », rapporte le quotidien portugais. Ainsi, en plus des 7M€ du prêt payant, le PSG devra débourser 40M€ supplémentaires pour s’attacher définitivement les services de Nuno Mendes (sous contrat jusqu’en 2025 avec le Sporting CP).

Le quotidien A Bola donne également des précisions sur un autre joueur. Ayant fait le chemin inverse lors du dernier jour du mercato estival 2021, Pablo Sarabia s’épanouit au Sporting CP. Auteur d’une très belle saisons (17 buts et 8 passes décisives en 39 matches), l’international espagnol participe à la bonne saison des Leões. Cependant, le joueur de 29 ans ne devrait pas s’éterniser à Lisbonne. En effet, le quotidien portugais indique que Pablo Sarabia devrait effectuer son retour à Paris à l’issue de son prêt avec le Sporting CP. En effet, le prêt du joueur ne comprenait pas d’option d’achat. Un retour dans l’effectif parisien qui pourrait éventuellement pallier le probable départ d’Angel Di Maria, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain.