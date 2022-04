Ruben Amorim et la possibilité de voir rester Pablo Sarabia

Sachant qu’il ne serait pas un titulaire indiscutable cette saison et qu’il n’aurait pas forcément beaucoup de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia avait décidé de quitter les Rouge & Bleu cet été pour rejoindre le Sporting CP sous la forme d’un prêt payant (2 millions d’euros) sans option d’achat. Au Portugal, l’international espagnol est titulaire indiscutable et réalise une très bonne saison (38 matches, 15 buts, 9 passes décisives).

Ruben Amorim, son coach, a été questionné sur la possibilité de voir Pablo Sarabia rester la saison prochaine. « Nous avons des limites à ne pas dépasser, explique l’entraîneur en conférence de presse dans des propos relayés par Trivela. C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs. »